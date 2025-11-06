inter poker in champions kairat battuto 2 1 a san siro

AGI - Non ottiene i tre gol di scarto che le sarebbero serviti per conquistare il primo posto assoluto (con la differenza reti) dopo quattro giornate l'Inter, ma fa comunque quattro su quattro in Champions League. I nerazzurri restano a punteggio pieno sconfiggendo 2-1 un agguerrito Kairat Almaty, che disputa una buonissima gara a San Siro e resiste alla forte pressione interista con la sua difesa. L'inizio è subito arrembante per l'Inter, che domina il possesso palla e prova a colpire con Lautaro Martinez: Anarbekov, l'eroe dei playoff di Champions, lo mura due volte. Spreca anche Pio Esposito, poi l'Inter protesta due potenziali rigori: non sembra esserci un contatto falloso né su Frattesi, né su Bisseck. 🔗 Leggi su Agi.it

