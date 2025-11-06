Inter news Chivu striglia l’Inter | Così non va Questo errore lo ha fatto infuriare
Inter news. L’Inter ha conquistato altri tre punti in Champions League, ma a San Siro l’atmosfera, ieri sera, era tutt’altro che festosa. Il successo per 2-1 contro il Kairat Almaty, fanalino di coda del maxi girone, ha lasciato il sapore amaro della prestazione opaca. Un risultato che mantiene i nerazzurri al terzo posto nel girone, ma non convince affatto Cristian Chivu, apparso duro e deluso nel post-partita. Chivu striglia l’Inter: “Non va bene vincere così”. Il tecnico rumeno non ha usato mezze misure. Dopo il fischio finale, si è trattenuto a lungo con la squadra nello spogliatoio di San Siro per un faccia a faccia intenso, in cui ha espresso tutto il suo disappunto per l’atteggiamento mostrato. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it
Scopri altri approfondimenti
Inter a un passo da Nico Paz! Offerta ufficiale di 58 milioni al Real Madrid per il fantasista che ha già dato l'ok per il trasferimento dall'estate 2026. #Inter #NicoPaz #Calciomercato #RealMadrid #SerieA #internews24 - facebook.com Vai su Facebook
Volete sapere le formazioni ufficiali di #InterKairat? Ecco qui i nostri 11 #UCL - X Vai su X
L’Inter soffre col Kairat, Chivu non ci sta: strigliata ai suoi verso la Lazio - L'Inter vince ma soffre in Champions League contro il Kairat Almaty, Chivu non ci sta. Come scrive msn.com
Inter vince e Chivu la striglia: così non va! “Duro e deluso, ecco la parola ripetuta” - L'Inter ha vinto, è terza nel maxi girone di Champions League ma ieri sera, a San Siro, non c'era atmosfera di festa ... Lo riporta msn.com
Chivu a InterTV: “Potevamo fare meglio, mi prendo la vittoria. Serve mentalità giusta e…” - L'Inter supera il Kairat per 2 a 1 e si posiziona in vetta alla classifica del maxi girone di Champions insieme a Bayern e Arsenal ... Secondo msn.com