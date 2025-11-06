Inter news Chivu striglia l’Inter | Così non va Questo errore lo ha fatto infuriare

Inter news. L’Inter ha conquistato altri tre punti in Champions League, ma a San Siro l’atmosfera, ieri sera, era tutt’altro che festosa. Il successo per 2-1 contro il Kairat Almaty, fanalino di coda del maxi girone, ha lasciato il sapore amaro della prestazione opaca. Un risultato che mantiene i nerazzurri al terzo posto nel girone, ma non convince affatto Cristian Chivu, apparso duro e deluso nel post-partita. Chivu striglia l’Inter: “Non va bene vincere così”. Il tecnico rumeno non ha usato mezze misure. Dopo il fischio finale, si è trattenuto a lungo con la squadra nello spogliatoio di San Siro per un faccia a faccia intenso, in cui ha espresso tutto il suo disappunto per l’atteggiamento mostrato. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it