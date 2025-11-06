Inter-Kairat le pagelle | male gli olandesi Carlos Augusto evita la figuraccia
Quarta partita della League Phase di Champions, quarta vittoria. Ma che sofferenza: dopo una mezz’ora ad alta intensità, con il risultato inchiodato sullo 0-0 subentra un po’ di frenesia. La rete di Lautaro sembra indirizzare la partita, ma un’imperdonabile dormita difensiva fa rischiare una figuraccia alla Beneamata. A togliere le L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it
