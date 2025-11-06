Inter Kairat le dichiarazioni di Chivu | Mi prendo i 3 punti e anche la responsabilità di non essere riuscito a trasmettere qualcosina in più

Inter Kairat, le parole nel post gara di Chivu: «ll primo responsabile sono io, mi prendo tutte le colpe» Nel postpartita di Inter–Kairat Almaty, Cristian Chivu ha analizzato la vittoria per 2-1 maturata nel 4° turno della League Phase di Champions League. L’ex difensore nerazzurro ha espresso le sue considerazioni ai microfoni di Prime Video. . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Inter Kairat, le dichiarazioni di Chivu: «Mi prendo i 3 punti e anche la responsabilità di non essere riuscito a trasmettere qualcosina in più»

