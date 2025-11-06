Inter Kairat Chivu | Sono io il responsabile mi prendo le colpe Devo fare di più

L’Inter ha vinto 2-1 contro il Kairat Almaty a San Siro, confermando il punteggio pieno in Champions League con 12 punti in 4 partite. Ma, nonostante il risultato, la prestazione non ha convinto del tutto Cristian Chivu, che ai microfoni di Sky Sport e Prime Video non ha nascosto la propria autocritica: “Mi prendo la responsabilità. Da allenatore forse non sono riuscito a trasmettere le motivazioni e l’atteggiamento giusti alla squadra”, ha dichiarato il tecnico nerazzurro, apparso visibilmente insoddisfatto. L’allenatore rumeno ha analizzato con lucidità una partita che, sulla carta, avrebbe dovuto essere più semplice: “L’avversario solo sulla carta è inferiore. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it