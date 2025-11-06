Inter Kairat Almaty 2-1 | tre punti e stop Che sofferenza a San Siro

L’Inter soffre più del previsto, ma conquista comunque la sua quarta vittoria consecutiva in Champions League, battendo il Kairat Almaty per 2-1 a San Siro. Una serata che sembrava destinata a essere tranquilla e invece si trasforma in un campanello d’allarme: i nerazzurri di Cristian Chivu vincono, sì, ma soffrendo più del previsto. Lautaro apre, Arad spaventa San Siro. Nel primo tempo l’Inter domina il possesso ma spreca troppo. Lautaro Martinez, ancora una volta leader tecnico e morale, sblocca il risultato allo scadere del 45’ con una zampata che sembra mettere la gara sui binari giusti. Ma al rientro dagli spogliatoi arriva il colpo di scena: al 55’ Ofri Arad, sugli sviluppi di un calcio d’angolo, gela Sommer e i quasi 70mila di San Siro firmando l’1-1. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it