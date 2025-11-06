Inter-Kairat Almaty 2-1 Chivu | Sono il responsabile dell’atteggiamento

La serata di oggi è stata estremamente positiva per l’Inter. In quel del Giuseppe Meazza, i nerazzurri hanno infatti battuto con un sofferto ma fondamentale 2-1 il Kairat Almaty. Un successo cruciale, per continuare nel migliore dei modi la campagna in Champions League. La Beneamata mette in cascina 3 punti pesanti e vola a quota 12, rimanendo al terzo posto e nella zona di classifica utile per il passaggio diretto agli ottavi di finale senza playoff. Al termine della partita, il tecnico Cristian Chivu ha parlato ai microfoni di Prime Video: “ Per l’atteggiamento sono io il responsabile, non sono riuscito a trasmettere l’importanza della partita ma non credo più di tanto. 🔗 Leggi su Forzainter.eu

