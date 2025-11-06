Inter-Kairat Almaty 2-1 Chivu a punteggio pieno in Champions League
(Adnkronos) – L'Inter continua a vincere in Champions League. I nerazzurri hanno battuto oggi, mercoledì 5 novembre, i kazaki del Kairat Almaty per 2-1 grazie ai gol di Lautaro Martinez nel primo tempo e di Carlos Augusto nel secondo. Nel mezzo il momentaneo pareggio di Arad. Chivu trova così la quarta vittoria in altrettante giornate . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
Leggi anche questi approfondimenti
Tra tutte le squadre che pensavamo avrebbero abbattuto il muro dell’Inter in questa UCL, mai avremmo detto il Kairat Almaty a San Siro. Menomale che c’ha pensato subito Carlos Augusto a risolvere la situazione. - facebook.com Vai su Facebook
#ChampionsLeague, dopo #InterKairat c'è #AtleticoMadridInter: biglietti in vendita da domani. Tutte le info utili - X Vai su X
Inter-Kairat Almaty 2-1, Chivu a punteggio pieno in Champions League - I nerazzurri hanno sconfitto i kazaki a San Siro nella quarta giornata della massima competizione europea ... Lo riporta adnkronos.com
Champions League: Inter-Kairat Almaty 2-1, nerazzurri sempre a punteggio pieno - Per i nerazzurri a segno Lautaro e Carlos Augusto. Riporta msn.com
Inter-Kairat 2-1, gol e highlights: la squadra di Chivu resta a punteggio pieno - Quarta vittoria consecutiva per l'Inter in Champions League: a San Siro i nerazzurri hanno battuto 2- Segnala sport.sky.it