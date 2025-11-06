Inter Kairat 2-1 | i nerazzurri non brillano ma vincono ancora Chivu a punteggio pieno in Champions League dopo quattro giornate

Inter Kairat 2-1, i nerazzurri non brillano ma incassano tre punti: con Bayern e Arsenal tra le uniche tre a punteggio pieno in Champions. Una vittoria che conta, ma che ha riservato più difficoltà del previsto. L’ Inter di Cristian Chivu supera per 2-1 i kazaki del Kairat Almaty nella quarta giornata della League Phase di Champions League. Nonostante un avversario sulla carta abbordabile, i nerazzurri hanno dovuto faticare e soffrire per conquistare tre punti preziosissimi che li proiettano nell’élite della competizione. QUI: RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE: TUTTI GLI AGGIORNAMENTI Inter Kairat: i gol e la sofferenza. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

