Inter Kairat 2-1 | i nerazzurri non brillano ma vincono ancora Chivu a punteggio pieno in Champions League dopo quattro giornate
Inter Kairat 2-1, i nerazzurri non brillano ma incassano tre punti: con Bayern e Arsenal tra le uniche tre a punteggio pieno in Champions. Una vittoria che conta, ma che ha riservato più difficoltà del previsto. L’ Inter di Cristian Chivu supera per 2-1 i kazaki del Kairat Almaty nella quarta giornata della League Phase di Champions League. Nonostante un avversario sulla carta abbordabile, i nerazzurri hanno dovuto faticare e soffrire per conquistare tre punti preziosissimi che li proiettano nell’élite della competizione. QUI: RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE: TUTTI GLI AGGIORNAMENTI Inter Kairat: i gol e la sofferenza. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
