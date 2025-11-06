Inter e Milan perfezionano l’acquisto di San Siro per 197 milioni di euro

2025-11-05 15:54:00 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrale l’ultima notizia sulla serie A pervenuta in redazione: “AC Milan e FC Internazionale Milano comunicano oggi la sottoscrizione del contratto di compravendita con il Comune di Milano per l’acquisizione del complesso societario Grande Funzione Urbana di San Siro che comprende lo stadio Meazza e i suoi dintorni”, hanno riferito i due club in un comunicato congiunto. “L’operazione, realizzata attraverso la società Stadio San Siro SpA, si avvale del finanziamento concesso dalle entità bancarie internazionali Goldman Sachs e JP Morgan come principali coordinatori, insieme ai partner bancari dei club, Banco BPM e BPER Banca”, si legge nella lettera. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

