Inter e Atalanta vincono in Champions League Samardzic e Carlos Augusto risolutori
Due vittorie italiane nella serata di Champions League. L’Inter ha sofferto più del previsto contro i poco quotati kazaki del Kairat Almaty, imponendosi per 2-1 di fronte al proprio pubblico dello Stadio San Siro di Milano: Lautaro Martinez ha sbloccato il risultato al 45?, Arad ha clamorosamente pareggiato al 55?, poi i neroazzurri sono riusciti a salvarsi con la stoccata di Carlos Augusto su invito di Esposito al 67?. I ragazzi di Chivu hanno così infilato la quarta vittoria consecutiva nella massima competizione europea e hanno agganciato Bayern Monaco e Arsenal in testa alla classifica generlae con 12 punti all’attivo. 🔗 Leggi su Oasport.it
