Inter bissa con 2-1 sofferto sul Kairat | Martínez eguaglia record Crespo in Champions

Ilfogliettone.it | 6 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Lautaro Martínez sblocca al 45? una mischia in area e regala all’Inter i tre punti contro il Kairat Almaty a San Siro, nella quarta giornata della League Phase di Champions League, con Carlos Augusto che firma il definitivo 2-1 al 67?. I nerazzurri, reduci da due vittorie consecutive, partono aggressivi e dominano il possesso palla nei primi 45 minuti, creando numerose occasioni senza però concretizzare. Solo allo scadere del primo tempo, su un corner battuto da Çalhano?lu, la sfera rimbalza in area piccola e Martínez, con un tap-in ravvicinato, infila il portiere Anarbekov: è il dodicesimo gol europeo del capitano interista nel 2025, pareggiando il record di Hernán Crespo tra gli argentini più prolifici nella storia della Champions. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it

inter bissa con 2 1 sofferto sul kairat mart237nez eguaglia record crespo in champions

© Ilfogliettone.it - Inter bissa con 2-1 sofferto sul Kairat: Martínez eguaglia record Crespo in Champions

Leggi anche questi approfondimenti

Inter-Kairat 2-1 risultato finale: vittoria sudata per i nerazzurri a punteggio pieno - Arriva la quarta vittoria al Meazza per l'Inter di Cristian Chivu che fatica più del dovuto contro un Kairat che si presenta davanti ai vice campioni d'Europa con la voglia di mettersi in mostra e rie ... Da msn.com

Serie A: Verona-Inter 1-2, un autogol al 93' le dà la vittoria - Nona vittoria nelle ultime dieci partite per l'Inter che sfruttano il pareggio interno del Napoli portandosi a una sola lunghezza dai partenopei. ansa.it scrive

Inter, vittoria in extremis a Verona: il 2-1 arriva al 94' - A segno Zielinski e Giovane nel primo tempo, solo un autogol di Frese a tempo scaduto permette all'Inter di sbancare Verona e tornare a - Scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Inter Bissa 2 1