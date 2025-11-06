Inter bissa con 2-1 sofferto sul Kairat | Martínez eguaglia record Crespo in Champions

Lautaro Martínez sblocca al 45? una mischia in area e regala all’Inter i tre punti contro il Kairat Almaty a San Siro, nella quarta giornata della League Phase di Champions League, con Carlos Augusto che firma il definitivo 2-1 al 67?. I nerazzurri, reduci da due vittorie consecutive, partono aggressivi e dominano il possesso palla nei primi 45 minuti, creando numerose occasioni senza però concretizzare. Solo allo scadere del primo tempo, su un corner battuto da Çalhano?lu, la sfera rimbalza in area piccola e Martínez, con un tap-in ravvicinato, infila il portiere Anarbekov: è il dodicesimo gol europeo del capitano interista nel 2025, pareggiando il record di Hernán Crespo tra gli argentini più prolifici nella storia della Champions. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it

