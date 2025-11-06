Inter a punteggio pieno in Champions 2-1 sofferto al Kairat
Le reti di Lautaro e Carlos Augusto permettono ai nerazzurri di Chivu di conquistare la 4^ vittoria in 4 partite MILANO - Non ottiene i tre gol di scarto che le sarebbero serviti per conquistare il primo posto assoluto (con la differenza reti) dopo quattro giornate l'Inter, ma fa comunque quattro su. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
