Instagram down oggi problemi 6 novembre

(Adnkronos) – Instagram down oggi, problemi per gli utenti nella giornata del 6 novembre. Il social della galassia Meta è alle prese con disservizi, come evidenziano le segnalazioni raccolte dal sito downdetector, che monitora le anomalie della rete. I problemi non si limitano all'Italia. Le segnalazioni arrivano da utenti di numerosi paesi. —[email protected] (Web Info). 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Approfondisci con queste news

"#TwitterDown since:2022-01-19 until:2022-01-21" - Results on X | Live Posts & Updates - X Vai su X

Puoi anche seguire il profilo Instagram per vedere altri contenuti. - facebook.com Vai su Facebook

Instagram down oggi, problemi 6 novembre - Il social della galassia Meta è alle prese con disservizi, come evidenziano le segnalazioni raccolte dal sito ... Secondo pianetagenoa1893.net

Instagram down oggi: migliaia di utenti segnalano problemi su app e desktop - Questa mattina, giovedì 16 ottobre 2025, migliaia di utenti hanno segnalato problemi nell’accedere a Instagram, sia tramite app mobile sia tramite browser desktop. Lo riporta ilmessaggero.it

Instagram down oggi, problemi con l’app: perché non funziona e cosa sta succedendo - Secondo i dati riportati nel portale DownDetector i problemi riguardano soprattuto il caricamento dei ... Scrive fanpage.it