Instagram down oggi problemi 6 novembre

Periodicodaily.com | 6 nov 2025

(Adnkronos) – Instagram down oggi, problemi per gli utenti nella giornata del 6 novembre. Il social della galassia Meta è alle prese con disservizi, come evidenziano le segnalazioni raccolte dal sito downdetector, che monitora le anomalie della rete. I problemi non si limitano all'Italia. Le segnalazioni arrivano da utenti di numerosi paesi.  —[email protected] (Web Info). 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Immagine generica

