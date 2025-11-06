Insegnare in Europa La professionalità docente nello spazio europeo dell’istruzione | Chiara Gemma presenta a Bruxelles il suo nuovo libro a

Gemma: "Insegnare significa svolgere una professione che oggi attraversa una fase di ulteriore complessificazione a seguito di stravolgimenti sociali, culturali, demografici, tecnologici e ambientali". 🔗 Leggi su Affaritaliani.it

© Affaritaliani.it - “Insegnare in Europa. La professionalità docente nello spazio europeo dell’istruzione": Chiara Gemma presenta a Bruxelles il suo nuovo libro a

