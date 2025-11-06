Influencer brasiliana Barbara Jankavski trovata morta a 31 anni voleva essere la Barbie umana e aveva fatto 27 interventi chirurgici - GALLERY

Secondo il racconto dell'uomo che era con lei, la Jankavski si sarebbe addormentata dopo che entrambi avevano consumato droghe e non avrebbe più dato segni di vita. Aperta inchiesta per "morte sospetta" L'influencer brasiliana Barbara Jankavski è stata trovata morta nel suo appartamento. Avev. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

influencer brasiliana barbara jankavski trovata morta a 31 anni voleva essere la barbie umana e aveva fatto 27 interventi chirurgici gallery

© Ilgiornaleditalia.it - Influencer brasiliana Barbara Jankavski trovata morta a 31 anni, voleva essere la Barbie umana e aveva fatto 27 interventi chirurgici - GALLERY

