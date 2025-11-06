Indagini strutturali sul Ponte Oreto | mezza carreggiata chiusa per una notte

Palermotoday.it | 6 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Proseguono i lavori per il recupero del Ponte Oreto. Con un'ordinanza, l'ufficio Traffico del Comune ha disposto la chiusura di mezza carreggiata, il senso unico alternato, il divieto di sosta e di transito pedonale, dalle 21 di lunedì 10 alle 5 di martedì 11 novembre, per consentire indagini. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

