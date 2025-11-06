Incredibile Pompei dagli scavi spuntano menù e spazi dedicati all’Egitto in tavola | un archetipo di street food ante-litteram

Il Parco Archeologico di Pompei rivela un dettaglio sorprendente sulla vita popolare prima dell’eruzione del Vesuvio del 79 d.C. Nei recenti scavi che hanno interessato il Thermopolium della Regio V – l’equivalente dell’antico street food – è riemerso un eccezionale reperto: una situla (vaso) in pasta vitrea di lusso, decorata con scene di caccia in stile egiziano e prodotta ad Alessandria. Il ritrovamento di questo oggetto pregiato, riutilizzato con disinvoltura come semplice contenitore da cucina nella retrobottega di un locale popolare, dimostra la straordinaria commistione e mobilità di stili e idee culturali e religiose che permeavano ogni strato della società pompeiana, persino tra i gestori di una modesta “popina”. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

