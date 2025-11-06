Incredibile Pompei dagli scavi spuntano menù e spazi dedicati all’Egitto in tavola | un archetipo di street food ante-litteram
Il Parco Archeologico di Pompei rivela un dettaglio sorprendente sulla vita popolare prima dell’eruzione del Vesuvio del 79 d.C. Nei recenti scavi che hanno interessato il Thermopolium della Regio V – l’equivalente dell’antico street food – è riemerso un eccezionale reperto: una situla (vaso) in pasta vitrea di lusso, decorata con scene di caccia in stile egiziano e prodotta ad Alessandria. Il ritrovamento di questo oggetto pregiato, riutilizzato con disinvoltura come semplice contenitore da cucina nella retrobottega di un locale popolare, dimostra la straordinaria commistione e mobilità di stili e idee culturali e religiose che permeavano ogni strato della società pompeiana, persino tra i gestori di una modesta “popina”. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
News recenti che potrebbero piacerti
L’ultima incredibile scoperta a Pompei: una insolita torre si ergeva nella domus del Tiaso https://cultura.tiscali.it/news/articoli/pompei-scoperta-torre-domus-tiaso/ - facebook.com Vai su Facebook
Pompei, furto di reperti negli scavi: turista incastrato dai video - Voleva vantarsi con gli amici di aver portato a casa un «pezzo» dell'antica città romana. Lo riporta ilmattino.it
A Pompei un ristorante tra gli scavi che punta sull'inclusione - Nel parco archeologico di Pompei un ristorante con tre terrazze offre un panorama unico sulla città che il Vesuvio coprì nell'eruzione del 79 dopo Cristo e opera secondo i ... Scrive ansa.it
Pompei prepara giovani restauratori: nel Parco lezioni tra scavi e cantieri - Anzi, all’apprendimento sul campo, tra reperti, bellezze e curiosità dei tesori del parco archeologico di Pompei. Secondo ilmattino.it