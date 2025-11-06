Incidente sul lavoro ad Arignano | esplode una caldaia due feriti

Incidente sul lavoro ad Arignano nel pomeriggio di giovedì 6 novembre. I vigili del fuoco sono intervenuti intorno alle 15 in via Antonio Robiola per l’esplosione di una caldaia. Il primo bilancio è di due operai rimasti ustionati. Procede il personale Spresal dell'Asl To5.Invece nel comune di. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

