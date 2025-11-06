Incidente alle porte di Benevento | un’auto ribaltata quattro feriti

Tempo di lettura: < 1 minuto Incidente stradale questo pomeriggio in contrada Piano Cappelle, a Benevento. A scontrarsi una Lancia Y, una Nissan e una Peugeot. Nell’impatto quest’utima si è ribaltata finendo fuori strada. Quattro persone sono rimaste ferite e sono state soccorse dai sanitari del 118 giunti sul posto insieme ai vigili del fuoco del Comando provinciale di Benevento. Tra i feriti anche una bimba di 2 mesi e mezzo. Traffico in tilt lungo l’arteria, con lunghe code e rallentamenti in entrambe le direzioni. In aggiornamento L'articolo proviene da Anteprima24. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

