In caserma per una notifica i carabinieri sentono odore di marijuana e gli trovano un coltello addosso

Fanpage.it | 6 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un 18enne di Casoria (Napoli) è stato denunciato per porto abusivo di arma: si è presentato in caserma con un coltello in tasca. 🔗 Leggi su Fanpage.it

