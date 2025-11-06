In caserma per una notifica i carabinieri sentono odore di marijuana e gli trovano un coltello addosso

Un 18enne di Casoria (Napoli) è stato denunciato per porto abusivo di arma: si è presentato in caserma con un coltello in tasca. 🔗 Leggi su Fanpage.it

