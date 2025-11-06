In arrivo Kylie Christmas Fully Wrapped | le canzoni di Natale secondo Kylie Minogue
Il Natale, quando arriva, arriva, e per Kylie Minogue arriverà il 5 dicembre, quando verrà pubblicata una nuova edizione del suo Kylie Christmas (Fully Wrapped). Il disco, prodotto da Warner Records, è già preordinabile e celebra il decimo anniversario della raccolta Kylie Christmas. Includerà i brani già proposti nella vecchia versione, più quattro nuove canzoni: Hot In December, This Time Of Year, Office Party e XMAS, un Amazon Music Original già disponibile in digitale. L’album natalizio della popstar verrà pubblicato esclusivamente su Amazon Music; sarà disponibile anche in edizione fisica su CD, vinile dorato da 7 pollici e vinile zoetrope da 12 pollici, acquistabili tramite lo store ufficiale dell’artista e Amazon. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
