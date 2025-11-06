Impresa della cooperatrice casertana | attraversa a nuoto lo Stretto di Messina per costruire una scuola in Africa

Casertanews.it | 6 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Attraversare a nuoto lo Stretto di Messina non è soltanto una sfida di forza e resistenza: può trasformarsi in un simbolo di speranza. Ed è quello che ha fatto Desirée Pancione, cooperatrice originaria di Caserta, che ha sfidato le correnti tra Sicilia e Calabria per raccogliere fondi destinati. 🔗 Leggi su Casertanews.it

