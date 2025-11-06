Ildar Abdrazakov escluso dal Don Giovanni il baritono vicino a Putin non canterà a Verona | la vicinanza a Putin e la villa di lusso in Toscana

Il baritono russo Ildar Abdrazakov non canterà il Don Giovanni di Mozart dal palco del Teatro Filarmonico di Verona. Lo ha comunicato la Fondazione Arena di Verona dopo che il cantante lirico era stato bersaglio di forti proteste per le sue posizioni apertamente vicine al leader del Cremlino, Vladimir Putin. Abdrazakov, stando a quanto ha anticipato la Fondazione nella sua brevissima nota, non prenderà parte a nessuno degli spettacoli previsti il 18, 21, 23 e 25 gennaio 2026. Il legame tra Abdrazakov e Putin . La denuncia, come nel caso del direttore d’orchestra Valerik Gergiev, è partita dalla Fbk, la fondazione figlia del maggiore oppositore di Putin, Aleksej Navalny, morto in carcere nel febbraio 2024. 🔗 Leggi su Open.online