Ildar Abdrazakov escluso dal Don Giovanni il baritono vicino a Putin non canterà a Verona | la vicinanza a Putin e la villa di lusso in Toscana

Open.online | 6 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il baritono russo Ildar Abdrazakov non canterà il Don Giovanni di Mozart dal palco del Teatro Filarmonico di Verona. Lo ha comunicato la Fondazione Arena di Verona dopo che il cantante lirico era stato bersaglio di forti proteste per le sue posizioni apertamente vicine al leader del Cremlino, Vladimir Putin. Abdrazakov, stando a quanto ha anticipato la Fondazione nella sua brevissima nota, non prenderà parte a nessuno degli spettacoli previsti il 18, 21, 23 e 25 gennaio 2026. Il legame tra Abdrazakov e Putin . La denuncia, come nel caso del direttore d’orchestra Valerik Gergiev, è partita dalla Fbk, la fondazione figlia del maggiore oppositore di Putin, Aleksej Navalny, morto in carcere nel febbraio 2024. 🔗 Leggi su Open.online

Immagine generica

News recenti che potrebbero piacerti

ildar abdrazakov escluso donIldar Abdrazakov escluso dal Don Giovanni, il baritono vicino a Putin non canterà a Verona: la vicinanza a Putin e la villa di lusso in Toscana - La Fondazione Arena di Verona ha deciso di depennare il suo nome dal programma del prossimo gennaio dopo le proteste della fondazione creata da Navalny, il principale oppositore di Putin morto nel 202 ... msn.com scrive

ildar abdrazakov escluso don"Propagandista di Putin", proteste per l'esibizione a Verona del baritono russo. Fondazione Arena: "Non farà il Don Giovanni" - Ildar Abdrazakov doveva esibirsi al Teatro Filarmonico dal 18 al 25 gennaio 2026. Lo riporta huffingtonpost.it

ildar abdrazakov escluso donFondazione Arena, baritono russo non farà il Don Giovanni - "Ildar Abdrazakov non prenderà parte all'opera Don Giovanni, in programma al Teatro Filarmonico di Verona dal 18 al 25 gennaio 2026". Si legge su ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Ildar Abdrazakov Escluso Don