Ildar Abdrazakov escluso dal Don Giovanni il baritono vicino a Putin non canterà a Verona | la vicinanza a Putin e la villa di lusso in Toscana
Il baritono russo Ildar Abdrazakov non canterà il Don Giovanni di Mozart dal palco del Teatro Filarmonico di Verona. Lo ha comunicato la Fondazione Arena di Verona dopo che il cantante lirico era stato bersaglio di forti proteste per le sue posizioni apertamente vicine al leader del Cremlino, Vladimir Putin. Abdrazakov, stando a quanto ha anticipato la Fondazione nella sua brevissima nota, non prenderà parte a nessuno degli spettacoli previsti il 18, 21, 23 e 25 gennaio 2026. Il legame tra Abdrazakov e Putin . La denuncia, come nel caso del direttore d’orchestra Valerik Gergiev, è partita dalla Fbk, la fondazione figlia del maggiore oppositore di Putin, Aleksej Navalny, morto in carcere nel febbraio 2024. 🔗 Leggi su Open.online
News recenti che potrebbero piacerti
Many thanks to @pinapic, Vice-President of the EP, for her demands to prevent Putin supporter Ildar Abdrazakov from appearing on European stages. For @ACF_int, this is a fight against the expansion of Putin's influence and the normalization of war. For the - X Vai su X
PENETRAZIONE RUSSA ATTRAVERSO I GANGLI DELLA CULTURA Esprimo forte preoccupazione per la programmazione al Teatro Filarmonico di Verona del basso russo Ildar Abdrazakov, prevista per gennaio 2026 con 5 esibizioni nel Don Giovanni. Lasc - facebook.com Vai su Facebook
Ildar Abdrazakov escluso dal Don Giovanni, il baritono vicino a Putin non canterà a Verona: la vicinanza a Putin e la villa di lusso in Toscana - La Fondazione Arena di Verona ha deciso di depennare il suo nome dal programma del prossimo gennaio dopo le proteste della fondazione creata da Navalny, il principale oppositore di Putin morto nel 202 ... msn.com scrive
"Propagandista di Putin", proteste per l'esibizione a Verona del baritono russo. Fondazione Arena: "Non farà il Don Giovanni" - Ildar Abdrazakov doveva esibirsi al Teatro Filarmonico dal 18 al 25 gennaio 2026. Lo riporta huffingtonpost.it
Fondazione Arena, baritono russo non farà il Don Giovanni - "Ildar Abdrazakov non prenderà parte all'opera Don Giovanni, in programma al Teatro Filarmonico di Verona dal 18 al 25 gennaio 2026". Si legge su ansa.it