Il video dei gemelli neri nati da una coppia bianca | generato con l’AI

Un video diventato virale su TikTok mostra una presunta scena di caos in un ospedale: un uomo bianco urla all’interno di una sala parto dove la sua compagna, anche lei bianca, ha appena dato alla luce due gemelli neri. I medici cercano di calmarlo mentre la donna piange a dirotto. Il filmato, presentato come una situazione reale, è stato rilanciato da numerosi utenti che lo hanno creduto autentico. Ma osservandolo con attenzione, emergono diversi elementi che ne svelano l’origine artificiale. Per chi ha fretta. Il video virale dell’ospedale è stato generato con l’intelligenza artificiale.. È stato pubblicato su TikTok e poi rilanciato su Facebook in entrambi i casi da account noti per la diffusione di contenuti realizzati con l’Ai. 🔗 Leggi su Open.online