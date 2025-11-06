Il tradimento costa caro per Raoul Bova un assegno di mantenimento molto corposo con indennità di danno d’immagine per l’ex Rocio
Cinque mesi fa, quando lo scandalo delle chat con Martina Ceretti era al centro della cronaca, in pochi ci avrebbero creduto. Eppure tra Rocio Morales e Raoul Bova è tornato il sereno. Un accordo, i cui dettagli confermano che il tradimento costa caro, tanto più se la sua scoperta avviene in una circostanza particolarmente traumatica (su cui si sta ancora indagando), provocando anche danni collaterali, per esempio per l’immagine della vittima di tradimento.mIl settimanale Oggi ha rivelato in anteprima che l’ accordo è imminente e la separazione consensuale (sebbene la coppia non sia mai stata sposata) dovrebbe arrivare entro metà novembre. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
MAGNA PANE a TRADIMENTO Dimettersi, certo. E chi garantisce al Garante la bellezza di 250 mila euro l’anno di compenso, più 5 mila euro al mese di rimborso per stare a Roma? In sette anni di mandato sono 1,7 milioni di euro per ciascuno dei quattro co - facebook.com Vai su Facebook
Il tradimento costa caro per Raoul Bova, un assegno di mantenimento «molto corposo» con indennità di danno d’immagine per l’ex Rocio - I dettagli dell’accordo di separazione comprenderebbero l’affido congiunto delle due figlie della coppia ancora bambine, Alma e Luna, collocate presso la madre a cui rimane anche la casa dove, fino ... Segnala msn.com
Il caso Raoul Bova: gli audio a Martina Ceretti diffusi in rete e il tradimento a Rocio Munoz Morales - La notizia del tradimento di Raoul Bova nei confronti di Rocio Munoz Morales risale allo scorso 21 luglio, quando Fabrizio Corona ne ha parlato in un video del suo programma YouTube chiamato ... Secondo fanpage.it
Raoul Bova: «Il tradimento? Può succedere, siamo esseri umani. Affronto le conseguenze a testa alta, nonostante il dolore» - L'attore è stato vittima del furto di messaggi e audio personali indirizzati alla modella Martina Ceretti e pubblicati da Fabrizio Corona. Lo riporta leggo.it