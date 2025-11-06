Il tradimento costa caro per Raoul Bova un assegno di mantenimento molto corposo con indennità di danno d’immagine per l’ex Rocio

Cinque mesi fa, quando lo scandalo delle chat con Martina Ceretti era al centro della cronaca, in pochi ci avrebbero creduto. Eppure tra  Rocio Morales  e  Raoul Bova  è tornato il sereno. Un accordo, i cui dettagli confermano che il tradimento costa caro, tanto più se la sua scoperta avviene in una circostanza particolarmente traumatica (su cui si sta ancora indagando), provocando anche danni collaterali, per esempio per l’immagine della vittima di tradimento.mIl settimanale Oggi ha rivelato in anteprima che l’ accordo  è imminente e la separazione consensuale (sebbene la coppia non sia mai stata sposata) dovrebbe arrivare entro metà novembre. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

