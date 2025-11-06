Il terrore in casa all’ora di cena rapinatori entrano dalla finestra Coppia malmenata | Un incubo vogliamo dimenticare
Montevarchi, 6 novembre 2025 – “Siamo ancora sotto choc. Vogliamo solo dimenticare”. L’incubo è ancora lì, in quella casa dove si è scatenato l’inferno. L’incubo difficile da cancellare, negli occhi tornano le immagini di una scena da film. Una violenza inaudita, l’assalto alla casa ridotta al buio, la luce tagliente delle torce in faccia, lì nella cucina, a un passo dalla tavola dove marito e moglie stavano cenando. Lui, 77 anni, medico molto conosciuto a Montevarchil, una vita a prendersi cura degli altri, è stato picchiato selvaggiamente e chi ci ha parlato ne descrive il volto tumefatto. Botte e urla, in quei minuti interminabili, come la paura che ancora non passa. 🔗 Leggi su Lanazione.it
