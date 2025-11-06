Il sindaco desi che parla tutte le lingue della città

Cms.ilmanifesto.it | 6 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Zohran Kwame Mamdani, 34 anni, è il primo sindaco musulmano e “desi” di New York. Desi è un aggettivo che viene dal sanscrito desa (terra, patria) e indica chiunque abbia . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

il sindaco desi che parla tutte le lingue della citt224

© Cms.ilmanifesto.it - Il sindaco “desi” che parla tutte le lingue della città

Argomenti simili trattati di recente

Cerca Video su questo argomento: Sindaco Desi Parla Tutte