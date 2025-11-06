Il segreto di Pulcinella | a Palermo uno spettacolo tra Sud memoria e musica
L’8 e il 9 novembre il Teatro Re Mida di Palermo ospita “Il segreto di Pulcinella”, uno spettacolo di teatro-musica che intreccia racconto, canzoni originali e tradizione popolare in un omaggio appassionato al Sud Italia, con uno sguardo speciale rivolto alla Sicilia. Sul palco, nei panni di una versione contemporanea e profondamente umana di Pulcinella, c’è Cristiana D’Avvolito, che firma anche la regia. Il testo e le musiche originali sono di Alberto Alamia, autore e musicista che porta in scena cinque brani inediti pensati come veri e propri tasselli narrativi dello spettacolo. Pulcinella cantastorie del Meridione. 🔗 Leggi su Dailyshowmagazine.com
