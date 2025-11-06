Il più forte under 21 d’Europa è di nuovo francese Doué l’Italia ormai non produce più Totti e Baggio – Athletic
Athletic riflette sullo stato attuale del calcio europeo e in particolare su quello italiano, partendo da un simbolo del talento giovanile: il premio Golden Boy 2025. Una giuria di leggende del calcio – da Shevchenko a Nedved, da Stoichkov a Fabregas – ha scelto Desire Doué del Paris Saint-Germain come miglior Under 21 del continente: altra vittoria per i francesi. Per il quotidiano emerge una domanda scomoda: perché l’Italia non riesce più a produrre e valorizzare talenti come un tempo? Dal 2010, con Mario Balotelli ultimo vincitore italiano, nessuno dei nostri giovani è riuscito a imporsi. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
Argomenti simili trattati di recente
Diamo un forte in bocca al lupo ai nostri atleti che saranno presenti in prima linea in questa competizione torinese capitanata dal nostro Gino!!! - facebook.com Vai su Facebook
Italia Under 21, festa a Cremona: 5-1 all'Armenia con Dagasso, Camarda (doppietta), Fini ed Ekhator - C’è voluta un’ora all’Italia Under 21 per sbloccare il risultato contro i pari età dell’Armenia. ilmessaggero.it scrive
L’Italia Under 21 di Baldini è invincibile: manita all’Armenia con doppietta del solito Camarda - 0, continua a sognare la qualificazione agli Europei del 2027, rifilando altri cinque gol ai pari età dell'Armenia a Cremona al ‘Giovanni Zini’, con l'Italia ... Segnala fanpage.it
Under 21, Italia-Armenia 5-1: azzurrini a punteggio pieno nonostante un penalty sbagliato - Sblocca Dagasso, Camarda firma la doppietta, e poi Fini e Ekhator mettono il sigillo sulla vittoria. Lo riporta rainews.it