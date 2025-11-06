Il più forte under 21 d’Europa è di nuovo francese Doué l’Italia ormai non produce più Totti e Baggio – Athletic

Athletic riflette sullo stato attuale del calcio europeo e in particolare su quello italiano, partendo da un simbolo del talento giovanile: il premio Golden Boy 2025. Una giuria di leggende del calcio – da Shevchenko a Nedved, da Stoichkov a Fabregas – ha scelto Desire Doué del Paris Saint-Germain come miglior Under 21 del continente: altra vittoria per i francesi. Per il quotidiano emerge una domanda scomoda: perché l’Italia non riesce più a produrre e valorizzare talenti come un tempo? Dal 2010, con Mario Balotelli ultimo vincitore italiano, nessuno dei nostri giovani è riuscito a imporsi. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

