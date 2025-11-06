Il Paradiso delle Signore anticipazioni 7 novembre | la redazione riceve un aiuto inaspettato da Tancredi

Adelaide continua ad attaccare Il Paradiso delle Signore e Marcello prende una scelta dalla quale non si torna indietro, mentre Agata parte per Firenze. Ma è Tancredi a fare la mossa che lascia tutti di stucco. Ecco cosa succederà venerdì 7 novembre su Rai 1. A Il Paradiso delle Signore l'aria è elettrica. Mentre Agata non resiste alla chiamata di Firenze e prepara la valigia per andare a dare un aiuto concreto agli alluvionati, nei corridoi del grande magazzino si gioca una partita di potere a colpi di sguardi e decisioni drastiche. Adelaide alza la posta continuando a sferrare i suoi attacchi, Marcello rilancia con un gesto clamoroso e, quando meno ci si aspetti, qualcuno rimescola il mazzo cambiando tutto. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Il Paradiso delle Signore, anticipazioni 7 novembre: la redazione riceve un aiuto inaspettato da Tancredi

Argomenti simili trattati di recente

Lunedì 3 novembre, alle 16.00 su Rai 1, Il Paradiso delle Signore torna con scelte difficili e vecchie tensioni che riemergono. Adelaide non fa finta di nulla sulla storia tra Rosa e Marcello: ha pronto un piano per far pesare il matrimonio saltato. Umberto prova a - facebook.com Vai su Facebook

Il Paradiso delle Signore, le anticipazioni di venerdì 7 novembre: Tancredi aiuterà la redazione - Ultime battute per il triangolo di fuoco del Paradiso delle Signore, almeno per questa settimana. Scrive ilmattino.it

Il Paradiso delle Signore, anticipazioni 7 novembre: la redazione riceve un aiuto inaspettato da Tancredi - Adelaide continua ad attaccare Il Paradiso delle Signore e Marcello prende una scelta dalla quale non si torna indietro, mentre Agata parte per Firenze. Secondo movieplayer.it

Anticipazioni “Il Paradiso delle Signore”, del 3 al 7 novembre 2025: la vendetta di Adelaide su Marcello e Rosa - Adelaide è furiosa contro Marcello e Rosa: ora vuole la sua vendetta e tenta di farli licenziare da il Paradiso ! Riporta alfemminile.com