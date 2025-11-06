Il panchinaro anarchico

Non fosse finito con un rissone generale alla Bud Spencer e Terence Hill – conclusione da lasciare ai film – quanto accaduto in un match di Promozione nel Bresciano sarebbe da consegnare agli archivi del vecchio Mai dire Gol. Un panchinaro che ferma l’azione placcando l’avversario, a stretto giro di posta un rigore per un presunto tocco di mano che rovescia le sorti del match e, appunto, il parapiglia finale. A stupire di più è l’incursione del calciatore di riserva, scattato dall’out per bloccare un rivale lanciato a rete. Qualche scrittore o scrittrice potrebbe ricavarne una nuova figura per un libro, da affiancare all’ala destra di Fernando Acitelli (via Pasolini) e al portiere di Umberto Saba. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it