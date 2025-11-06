Il monumento Maya più grande che conosciamo costruito tremila anni fa potrebbe rappresentare una mappa dell' Universo
Questo enorme complesso cerimoniale è la prima testimonianza conosciuta del simbolismo cromatico direzionale dei popoli mesoamericani. 🔗 Leggi su Wired.it
Contenuti che potrebbero interessarti
"Maya Vasari" - Results on X | Live Posts & Updates - X Vai su X
L’antica civiltà Maya era più popolosa di quanto pensato - facebook.com Vai su Facebook
Scoperta la più antica e grande struttura Maya finora conosciuta - Passeggiare ad Aguada Fénix a Tabasco, in Messico, è come camminare su sentieri sabbiosi circondati da un paesaggio di natura fitta. Si legge su greenme.it