Il mantello del dono laboratorio per bambini alla Cattedrale

6 nov 2025

Un pomeriggio dedicato all’arte, alla gentilezza e al valore del dono: è questo lo spirito de "Il mantello del dono", il laboratorio per bambini che si terrà domenica 9 novembre 2025 alle ore 15,30 alla Cattedrale di Piacenza.L’iniziativa, pensata per i più piccoli, nasce dal desiderio di unire. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

Immagine generica

