Il gesto di De Zerbi furioso per il rigore non dato al Marsiglia | dalla panchina tira fuori un iPad
Roberto De Zerbi perde la testa nel finale di Marsiglia-Atalanta chiedendo un rigore alla sua squadra. Il tecnico dell'OM dalla panchina tira fuori un iPad e lo mostra all'arbitro. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Argomenti simili trattati di recente
Nella cornice autentica di Villa Zerbi anche il più piccolo gesto diventa parte di un racconto d’amore che profuma di eleganza, cura e bellezza senza tempo. Per info e appuntamenti chiama o scrivi un messaggio WhatsApp al numero +39 335 785 4095 - facebook.com Vai su Facebook
"Matteo Genoese-Zerbi" - Results on X | Live Posts & Updates - X Vai su X
Il gesto di De Zerbi furioso per il rigore non dato al Marsiglia: dalla panchina tira fuori un iPad - Il tecnico dell’OM dalla panchina tira fuori un iPad e lo mostra all’arbitro. Lo riporta fanpage.it
De Zerbi furioso: "Il rigore dato al Real contro il Marsiglia è una vergogna! Incredibile..." - 1 con il Real Madrid, non ha gradito (eufemismo) i due rigori concessi agli spagnoli. Come scrive corrieredellosport.it
De Zerbi furioso, chiede un rigore e viene ammonito. Klopp lo aiuta a ricomporsi - C'è stato un momento, in particolare, in cui il tecnico italiano ha perso la pazienza ... Secondo tuttomercatoweb.com