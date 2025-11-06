Il Forum di Barca discute a Genova

Il Forum Diseguaglianze e Diversità ha organizzato “Democrazia alla prova”. Una tre giorni di lectio e dialoghi che si terrà a Genova dal 23 al 25 gennaio 2026. L’obiettivo dell’evento . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it © Cms.ilmanifesto.it - Il Forum di Barca discute a Genova

Argomenti simili trattati di recente

Stop Rearm Europe: un desiderio di vita diverso ? In calendario: In Italia: assemblea nazionale a Roma il 15 novembre Nello spazio euro-mediterraneo: Unsilence Forum a Barcellona – 14-16 novembre In Europa: incontro online di formazione sui fondi e - facebook.com Vai su Facebook

Silver economy forum, a Genova si discute di 'silver age' - "Genova e Savona sono le città più longeve di un'Italia che, dopo il Giappone, è il paese più longevo al mondo. ansa.it scrive