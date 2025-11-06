Il Diavolo veste Prada 2 Cecilia Capriotti comparsa di lusso

Ore e ore di casting per apparire ne Il Diavolo veste Prada 2, attesissimo sequel dell’iconico film con Meryl Streep e Anne Hathaway. È successo a Milano dove, qualche settimana fa, si sono presentati in migliaia per ottenere un ruolo da comparsa nella pellicola. Tra i tanti anche un volto noto della tv italiana: Cecilia Capriotti. Cecilia Capriotti ne Il Diavolo veste Prada 2. A lanciare l’indiscrezione è stato Alberto Dandolo sul settimanale Oggi: Cecilia Capriotti si sarebbe sottoposta a ore di fila per i casting milanesi del sequel de Il Diavolo veste Prada. L’ex concorrente di Grande Fratello Vip e Isola dei Famosi sarebbe riuscita a superare il provino. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Il Diavolo veste Prada 2, Cecilia Capriotti comparsa di lusso

Contenuti che potrebbero interessarti

29 30 31 OTTOBRE 2025 Il Diavolo Veste Punti Vieni in store e cerca il bollino rosso sangue e avrai uno sconto del -10% !! Ma non solo, con il tuo scontrino ricevi un BUONO SCONTO di 5€!!! Info e regolamento in store ? Ti aspettiamo!!! #ildiavolovestepr - facebook.com Vai su Facebook

Il Diavolo veste Prada 2, Cecilia Capriotti comparsa di lusso - Nel sequel de Il Diavolo veste Prada arriva anche Cecilia Capriotti, opinionista tv ed ex concorrente del Grande Fratello Vip e Isola dei Famosi ... Scrive dilei.it

«Il diavolo veste Prada 2» si sposta da Milano a Como: per Anne Hathaway gita in barca con la famiglia, Villa Balbiano blindatissima - Hathaway è già arrivata e alloggia a Menaggio dove è stata raggiunta da marito e figli ... Secondo milano.corriere.it

Anne Hathaway, dal set de Il diavolo veste Prada 2 a New York con il marito Adam Shulman - Dopo le riprese de Il diavolo veste Prada 2, l'attrice ha partecipato ai God's Love We Deliver 2025 Golden Heart Awards dove ha scambiato baci e sorrisi con il marito Adam Shulman, in un raro momento ... Si legge su vanityfair.it