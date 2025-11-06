Il diamante leggendario di Firenze esiste ancora | riemerge anche grazie al furto clamoroso del Louvre
Firenze, 6 novembre 2025 – E’ un diamante leggendario, di cui si conosceva l’esistenza. E che nessuno aveva mai visto. Una pietra preziosa appartenuta ai Medici. Di cui si parla nelle cronache dell’epoca e anche in alcuni documenti ufficiali. Ma che non era mai riemersa dai meandri della storia. Adesso, torna alla luce. Anche, in qualche modo, grazie al clamoroso furto del Louvre delle scorse settimane. La pietra che un tempo “visse” a Firenze è adesso in Canada, nel caveau di una banca, gelosamente custodita. Sono stati gli Asburgo, che divennero proprietari del diamante dopo i Medici, a portarlo via dall’Austria, dalla loro terra, nei complicati e drammatici mesi dell’inizio della Seconda Guerra Mondiale. 🔗 Leggi su Lanazione.it
