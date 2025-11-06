Il destino di Sofonosiba Chiara Montani presenta il suo libro al Castello di San Giorgio
Sabato 22 novembre alle ore 17 al Castello di San Giorgio Chiara Montani presenta il suo libro "Il destino di Sofonisba". Dialoga con la scrittrice Valeria Depalmi. A fine incontro una buona tazza di tè con biscotti.Ingresso libero e gratuito.Info: 0523 370116www.comune.sangiorgiopiacentino.pc. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
