Dopo aver recitato in tre film diretti da Quentin Tarantino, Uma Thurman si è rivelata una risorsa preziosa per sua figlia Maya Hawke quando anche per lei è arrivato il momento di collaborare con il celebre regista. La giovane attrice, che ha interpretato un membro della Manson Family in C’era una volta a Hollywood, nel 2019, ha recentemente condiviso durante il podcast Good Hang with Amy Poehler il consiglio che sua madre le ha dato prima di entrare sul set. Maya Hawke in Stranger Things Netflix “Non ti togliere le scarpe”, ha rivelato Maya Hawke tra le risate, riferendosi in modo scherzoso alla nota predilezione di Tarantino per le inquadrature di piedi scalzi nei suoi film. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

© Cinemaserietv.it - Il consiglio di Uma Thurman alla figlia Maya per lavorare con Tarantino (riguarda i suoi piedi)