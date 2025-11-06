Il comunista Mamdani va alla guerra | tasse ai ricchi e 200 avvocati contro Trump
Ottenuta la vittoria e la poltrona di sindaco a NewYork, Zohran Mamdani ha già cambiato stile. Messo da parte il tono conciliante della campagna elettorale ("Sarò il sindaco di tutti"), nelle prime interviste è tornato sulle barricate dell'ultra-sinistra. "I ricchi dovranno pagare più tasse", ha affermato, sottolineando che i suoi sostenitori vogliono "una politica coerente" e azioni aggressive per cambiare il volto della città. Del resto, dopo il bagno di folla della notte della vittoria, a colazione ha festeggiato con la deputata di Long Island Alexandria Ocasio-Cortez, stella dell'estrema sinistra del partito democratico, tra i maggiori sponsor insieme al socialista di lungo corso Bernie Sanders. 🔗 Leggi su Iltempo.it
