Il Cdr di Citynews | Solidarietà al giornalista Alfredo Faieta

Il Comitato di Citynews condanna il vile atto subito da Alfredo Faieta, collega della redazione di MilanoToday Dossier.Il volantinaggio volto a screditare il suo lavoro è un gesto denigratorio e profondamente lesivo della dignità professionale.Si è trattato di un tentativo di. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Scafati, presunto atto intimidatorio contro la consigliera: la solidarietà del sindaco salernotoday.it/cronaca/atto-i… citynews-salernotoday.stgy.ovh/~media/origina… - X Vai su X

Condanna unanime della violenza, dichiarazioni di piena condivisione e distinguo, solidarietà ma anche qualche frecciata polemica dalle file del centrodestra. Sono le reazioni suscitate nel mondo politico dalle parole della sindaca, progressista, di Genova, Si - facebook.com Vai su Facebook

Volantini contro il giornalista Alfredo Faieta, il cdr Citynews: "Attacco vile e vergognoso" - Nei giorni scorsi, diverse zone di Milano sono state tappezzate da volantini che denigrano e insultano Alfredo Faieta, giornalista di MilanoToday. Lo riporta bolognatoday.it

Cdr Citynews: solidarietà ad Alfredo Faieta della redazione di MilanoToday Dossier per il vile atto subìto - Il comitato di redazione di Citynews condanna il vile atto subìto da Alfredo Faieta, collega della redazione di MilanoToday Dossier. Riporta today.it

Volantini contro il giornalista di Milano Today: "Atto vile, attacco alla libertà di stampa" - La condanna del Comitato di redazione di Citynews, gruppo editoriale di cui fa parte GenovaToday dopo quanto successo al collega Alfredo Faieta ... Lo riporta genovatoday.it