Il caso Paragon si allarga | Fanpage svela il nuovo spiato Francesco Nicodemo ex spin doctor di Renzi

“Nelle conversazioni che potrebbero aver scaricato dal mio telefono ci sono i messaggi di tanti candidati e di tanti parlamentari”. 🔗 Leggi su Affaritaliani.it © Affaritaliani.it - Il caso Paragon si allarga: Fanpage svela il nuovo spiato Francesco Nicodemo, ex spin doctor di Renzi

Intervista al ricercatore senior di Citizen Lab, il centro di ricerca indipendente che ha svelato il caso Paragon, sul nuovo caso di spionaggio scoperto da Fanpage: “I soggetti spiati con Paragon di cui non sappiamo nulla sta crescendo di giorno in giorno. È il go - facebook.com Vai su Facebook

Stasera c'è #Piazzapulita I temi: un’inchiesta sul caso #Paragon: chi ha spiato i giornalisti? Lo scontro sui #giudici; un nuovo caso di infiltrazioni #fasciste nel partito di governo. La squadra di @PiazzapulitaLA7 vi aspetta dalle 21:15 su @La7tv Una prod. - X Vai su X

Caso Paragon, c’è un nuovo spiato: è Nicodemo. Curava la comunicazione del Pd sotto Matteo Renzi - Fondatore dell'agenzia di comunicazione Lievito, già responsabile della comunicazione del Partito democratico è stato avvisato da Whatsapp Support lo scorso 31 gennaio ... msn.com scrive

Scott Railton (Citizen Lab): ”Nicodemo spiato con Paragon? Fossi un politico mi chiederei se lo sono pure io” - Intervista al ricercatore senior di Citizen Lab, il centro di ricerca indipendente che ha svelato il caso Paragon, sul nuovo caso di spionaggio scoperto ... Secondo fanpage.it

Caso Paragon, spiato l’ex responsabile comunicazione Pd Nicodemo - C’è un nuova persona il cui smartphone è stato “infettato” dal malware Graphite della società isr ... Riporta ilfattoquotidiano.it