Il baritono russo Abdrazakov non canterà nel Don Giovanni la decisione della Fondazione a
AGI - " Ildar Abdrazakov non prenderà parte all'opera Don Giovanni, in programma al Teatro Filarmonico di Verona dal 18 al 25 gennaio 2026". È quanto si legge in una nota della Fondazione Arena di Verona. La Fondazione anti-corruzione (Fbk) dell'oppositore russo Aleksei Navalny aveva lanciato nei giorni scorsi una campagna contro il "ritorno" in Italia e in Europa del baritono considerato vicino al Cremlino: "È un attivo sostenitore e persona di fiducia di Vladimir Putin", aveva sottolineato la Fondazione in una nota. Giuli: bene annullamento esibizione Abdrazakov . "Approvo la scelta del Teatro Filarmonico di Verona, che ha annullato l’esibizione di Ildar Abdrazakov - ha dichiarato il ministro della Cultura, Alessandro Giuli - non si tratta principalmente d’una questione di sicurezza, pur importantissima: le arti e più in generale la cultura russa, al pari delle altre, sono sempre benvenute in Italia quando rappresentano un veicolo di dialogo e pacificazione fra i popoli. 🔗 Leggi su Agi.it
