Firenze, 6 novembre 2025 – Anche se manca ancora qualcuno all’appello, la classifica è fatta. A sbirciare nei portafogli dei politici si scopre, per esempio, che Emiliano Fossi è più ricco di Elly Schlein. Anche se il Paperone dei Paperoni degli onorevoli toscani, Matteo Renzi, stacca tutti a colpi di milioni. Nonostante l’ex premier si attardi a inserire nella banca dati online del Senato la sua dichiarazione patrimoniale del 2025, relativa al periodo d’imposta del 2024. Tanto hanno fatto parlare, sui giornali e sui talk, per via dell’attività extraparlamentare come conferenziere, i 2,3 milioni dichiarati da Renzi nel periodo d’imposta 2023 e i 3,2 milioni del ’22. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - I redditi dei parlamentari toscani: Fossi più ricco di Schlein. Manca Renzi, Bonifazi al top