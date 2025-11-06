I conti sballati del Louvre dietro il furto del secolo | Così la sicurezza è stata sacrificata per l’immagine
Non è un caso se il Louvre ha subito nelle scorse settimane un clamoroso furto in pieno giorno. Perché il museo simbolo della grandeur francese ha per anni privilegiato operazioni d’immagine per aumentare la sua attrattività a scapito degli investimenti in sicurezza. È l’accusa mossa oggi ai responsabili del Louvre dalla Corte dei conti di Parigi. «Il furto di gioielli della Corona è senza dubbio un segnale d’allarme assordante sul ritmo largamente insufficiente» dei lavori di rinnovamento dei sistemi di sicurezza del museo, ha detto il presidente della Corte ed ex ministro dell’Economia Pierre Moscovici presentando un rapporto dedicato. 🔗 Leggi su Open.online
Altre letture consigliate
Traffico e manutenzione: i conti sballati di Salvini sul Ponte di Messina - X Vai su X
Traffico e manutenzione: i conti sballati di Salvini sul Ponte di Messina di Nicola Borzi -------------------------------- Previsti 4,5 mln di utenti. Oggi sono 2,6... Anche sulla sostenibilità economica dati irrealistici Stime di traffico irrealistiche, costi di manutenzione inso - facebook.com Vai su Facebook
I conti sballati del Louvre dietro il furto del secolo: «Così la sicurezza è stata sacrificata per l’immagine» - Il rapporto della Corte dei conti francese punta il dito contro gli investimenti errati del museo: «Incapaci di dare giusta priorità ai progetti» ... Segnala open.online