I conti sballati del Louvre dietro il furto del secolo | Così la sicurezza è stata sacrificata per l’immagine

Non è un caso se il Louvre ha subito nelle scorse settimane un clamoroso furto in pieno giorno. Perché il museo simbolo della grandeur francese ha per anni privilegiato operazioni d’immagine per aumentare la sua attrattività a scapito degli investimenti in sicurezza. È l’accusa mossa oggi ai responsabili del Louvre dalla Corte dei conti di Parigi. «Il furto di gioielli della Corona è senza dubbio un segnale d’allarme assordante sul ritmo largamente insufficiente» dei lavori di rinnovamento dei sistemi di sicurezza del museo, ha detto il presidente della Corte ed ex ministro dell’Economia Pierre Moscovici presentando un rapporto dedicato. 🔗 Leggi su Open.online