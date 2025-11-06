I commercianti finanziano di tasca propria l' installazione di 180 alberi di Natale | è scontro con il Comune
JESI- Questo Natale non sarà il Comune di Jesi a occuparsi degli addobbi, bensì i commercianti di corso Matteotti e delle vie limitrofe che, con un'iniziativa senza precedenti, finanzieranno di tasca propria l'installazione di 180 alberi veri. Una scelta forte, che suona come una bocciatura netta. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
