horizon cambia rotta la ricerca europea guarda alla sicurezza

L'Unione europea prepara la prossima fase della ricerca scientifica con l'obiettivo preciso di rendere più stretto il legame tra innovazione, sicurezza e competitività tecnologica. Il dibattito sul futuro programma Horizon, successore dell'attuale Horizon europe, apre la strada a una maggiore integrazione tra progetti civili e applicazioni di difesa. La logica è quella del dual use, in cui la stessa tecnologia può essere impiegata in ambito industriale, scientifico o militare. Bruxelles punta così a rafforzare la propria autonomia strategica e a consolidare la filiera europea dell'innovazione in settori chiave come intelligenza artificiale, spazio, energia e materiali avanzati.

