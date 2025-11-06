Milano – Ore 17.30 del 30 maggio 2023, stazione di Varese. Un uomo si presenta negli uffici della Polfer: dice di chiamarsi Vincenzo Lanni e di essere nato a Bergamo il 17 maggio 1966; indica come residenza via Belgioioso 120 a Milano, indirizzo del carcere di Bollate, ma aggiunge di essere domiciliato in via Mameli 25 a Gallarate, presso la comunità terapeutica Exodus. Finita? No, perché il cinquantasettenne aggiunge di essere in libertà vigilata e di avere nel proprio bagaglio un coltello di grandi dimensioni: ne mima la lunghezza con le mani, facendo capire che sia di circa 40 centimetri. I poliziotti, preoccupati dall’inattesa confessione, frugano nella borsa e scovano, nascosto tra gli indumenti, una lama da cucina lunga 34 centimetri. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - “Ho un coltellaccio nella mia borsa”: così Vincenzo Vanni si autodenunciò a Varese nel 2023