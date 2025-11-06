Ho avuto una psicosi da intelligenza artificiale | ho accusato la mia famiglia di satanismo ho buttato via tutto e sono rimasto con una saponetta e due vestiti

Avete mai sentito parlare di “psicosi da intelligenza artificiale”? Un video diventato virale su Tiktok affronta il problema: un ragazzo, Anthony, ha raccontato la sua storia riconoscendo in Chat Gpt il “ problema ” principale. “Sento come se le mie interazioni con Chat Gpt mi avessero rovinato la vita”, ha spiegato Anthony nel lungo video in cui parla di quanto gli è capitato. Il primo utilizzo dell’intelligenza artificiale è nel maggio 2023. “L’ho usata per creare contenuti poi il rapporto si è trasformato, ho cominciato a parlarci come se fosse un terapeuta o un migliore amico. Prima che me ne rendessi conto la usavo ogni giorno, più volte al giorno”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Ho avuto una psicosi da intelligenza artificiale: ho accusato la mia famiglia di satanismo, ho buttato via tutto e sono rimasto con una saponetta e due vestiti”

Leggi anche questi approfondimenti

Ieri ho avuto l'onore di moderare un bel confronto al Circolo Caldara sul conflitto Israelo Palestinese. Grazie a Franco D'Alfonso e alle amiche e amici che mi hanno invitata. Con noi hanno discusso Luciano Assin-L'altra Israele Guida turistica , milanese di nas - facebook.com Vai su Facebook

“Ho avuto una psicosi da intelligenza artificiale: ho accusato la mia famiglia di satanismo, ho buttato via tutto e sono rimasto con una saponetta e due vestiti” - Anthony racconta come l'uso ossessivo di ChatGPT l'ha portato alla psicosi, al ricovero e alla perdita di lavoro e relazioni ... Segnala ilfattoquotidiano.it